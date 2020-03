Exclusief voor abonnees Charles Michel neemt poolshoogte 04 maart 2020

Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, heeft gisteren een bezoek gebracht aan Griekenland en vloog in een helikopter over de grens met Turkije. Hij deed dat in het gezelschap van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli en de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis. "De Griekse grenzen zijn de Europese grenzen. Wat jullie doen, is belangrijk voor Griekenland, maar is ook cruciaal voor de toekomst van de Europese Unie", zo richtte Michel zich tot premier Mitsotakis. "We steunen de Griekse inspanningen volledig. Bescherming van de grenzen met respect voor internationaal recht, mensenrechten en waardigheid is essentieel." Hij verwees ook naar een gepland overleg van de EU-ministers van Binnen- en Buitenlandse Zaken. "We zullen de komende weken laten zien dat we onze grenzen kunnen beschermen." Het Europese grensbewakingsagentschap Frontex komt de Grieken te hulp met een schip, zes kustwachtboten, twee helikopters, een vliegtuig en 100 grensbewakers.

