Charles Michel doorbreekt de stilte: “Tekort van 13 miljard, dat maakt me woédend” Sven Spoormakers

09 september 2019

05u00 0 De Krant Woedend wordt hij ervan, zegt uittredend premier Charles Michel (MR). "N-VA en PS weigeren de begroting te stemmen. Ik betreur die situatie." Maar tegelijk bereidt hij zijn eigen exit voor: in december wordt Michel Europees president. "Dan zou er toch een regering moeten zijn."

Charles Michel maakt zich op om in december voorzitter van de Europese Raad - zeg maar: president van Europa - te worden. Sinds de bekendmaking van die nieuwe carrièrewending hult Michel zich in stilzwijgen. Bij de regeringsonderhandelingen zit hij niet meer mee aan tafel, ondanks het feit dat hij nog altijd voorzitter van de Waalse liberalen én uittredend premier van zijn eigen regering in lopende zaken is.

Maar het voorbije weekend trad hij uit de luwte. Zaterdag sprak hij op een partijdag in Plopsa Coo, zondag was hij politieke gast in 'L'Invité' op de Waalse tv-zender RTL. "We zijn bijna vier maanden na de federale verkiezingen. Er is geen plaats voor immobilisme. Het is tijd voor actie, om beslissingen en verantwoordelijkheid te nemen, en zo snel mogelijk. We kunnen niet langer wachten", zei hij in Coo.

Drie keer kleiner

Gisteren reageerde Michel als door een wesp gestoken op de opmerking dat het begrotingstekort van ons land ontstellende hoogtes aanneemt - tot zelfs 13 miljard in 2024. "Dat maakt me woédend", zei hij. "Op het moment dat de regering in december is gevallen, waren we erin geslaagd om het structurele tekort drie keer kleiner te maken. Maar daarna wilden de N-VA en de PS de begroting voor 2019 niet meer stemmen, en dus is er geen budget meer, worden er geen beslissingen genomen en stevenen we af op tekorten in 2019 en 2020. Vandaar de enorme dringendheid om een regering te vormen. Alleen dan kunnen er maatregelen komen."

Vijf voor twaalf

Met andere woorden: het is de schuld van de N-VA en de PS - nota bene de twee partijen die nu tot elkaar veroordeeld zijn om een regering te vormen, waar Michel zijn MR alsnog wil aanhaken? "Ik constateer dat er bij hen een grote verantwoordelijkheid ligt", aldus Michel. "Sinds eind 2018, toen de N-VA besloot om de regering te laten vallen in een zeer electorale sfeer, reik ik de hand naar de andere democratische partijen. Maar iedereen - ook de PS - weigert om de begroting te stemmen. Ik betreur die situatie."

Dus is het vijf voor twaalf om een regering te vormen, zegt Michel. Hij is niet meer aan zet, beseft hij ook. "De PS en de N-VA moeten met elkaar praten. En niet om het land te ontmantelen. Ik ben daar ongerust over, ja." Hij weet ook: zijn persoonlijke eer staat op het spel. Want op 1 december wordt Michel Europees president en hij kan zijn land dan niet in chaos achterlaten. "Ik blijf premier tot een nieuwe regering is gevormd - en dat moet zo snel mogelijk. Want in december ben ik weg. Ik hoop dat er tegen dan een nieuwe premier is, met een nieuwe regering."

Stel dat er toch geen regering is tegen december, moet Michel vervangen worden als premier van een regering in lopende zaken. In de wandelgangen wordt gefluisterd dat het weleens huidig minister van Begroting Sophie Wilmès zou kunnen zijn. "Die vraag stelt zich momenteel niet", reageerde Michel.

Alleszins, vandaag zullen informateurs Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (sp.a) voor de vijfde keer verslag uitbrengen bij koning Filip. En de koning zal hun opdracht nog maar eens verlengen, zo is de verwachting in de Wetstraat. Het is immers wachten op de vorming van een Vlaamse en Waalse regering voor de partijen klaar zijn om elkaar federaal ten dans te vragen. In Wallonië, waar PS, Ecolo en MR om de tafel zitten, wordt een landing voor eind deze week verwacht. In Vlaanderen hebben N-VA, Open Vld en CD&V nog iets langer werk, maar er wordt gemikt op de deadline van de Septemberverklaring op 23 september.

