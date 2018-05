Charles Michel: "De Wever premier? Amusant" 07 mei 2018

Tekenend voor de ernst van alle verklaringen over de begroting, is dat de MR het amper nodig vond om te reageren. Premier Michel had een ander stuk van het betoog van Bart De Wever (N-VA) onthouden: dat hij zou overwegen om premier te worden als de kiezer de kaarten zo schudt dat een confederale kanteling nodig is. "Als Bart De Wever klaar is om Antwerpen te verlaten omdat hij verliefd is geworden op België, dan is dat vooral amusant", lachte Michel voor de camera's van RTBF. "Het is misschien een detail, maar in 2019 zijn er verkiezingen en daarna zullen we zien welke meerderheid er is." (DDW)