Exclusief voor abonnees Charles Michel al minister van staat 02 november 2019

00u00 0

Charles Michel (MR) is net premier af, maar koning Filip heeft hem al benoemd tot minister van staat - met 43 jaar de jongste ooit. Zijn vader Louis is ook minister van staat. De titel is louter symbolisch, behalve dat ministers van staat in theorie kunnen worden opgeroepen voor de Kroonraad, die als adviesraad bijeenkomt in tijden van crisis. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1960, toen Congo de onafhankelijkheid uitriep. (SSL)