Charles Macintosh (1766-1843) 07 april 2018

Dat u de voorbije weken niet nog natter werd, dankt u in grote mate aan Charles Macintosh: de uitvinder van de regenjas. En niet toevallig een Schot, want daar regent het zo mogelijk nog meer dan bij ons. Als chemicus en eigenaar van tal van verf- en andere gasfabrieken begon hij te experimenteren met nafta, een bijproduct van teer. Dat rubberachtige resultaat bleek zo waterdicht dat hij het in 1823 meteen patenteerde en er in 1824 de Makintosh (met die ene verschillende letter) lanceerde, de allereerste écht waterdichte regenjas waarbij hij dat rubberlaagje tussen twee lagen stof had gestikt. Binnen de kortste keren vond Macintosh/Makintosh gretig aftrek bij het Britse leger, hoewel die regenjassen naar verluidt niet zo aangenaam geurden na een regenbui. Opvallend: de andere textielfabrikanten konden het succes van Macintosh allerminst appreciëren en probeerden hem op alle mogelijke manieren te saboteren, waardoor Macintosh al zijn fabrieken richting Manchester verhuisde. De Makintosh-kledingcollectie bestaat tot op vandaag nog altijd. (StV)

