Charles helpt William bij rolstoelbasket

12 februari 2020

Zo zien we de Britse royals niet vaak: prins William en zijn vader Charles in een vrolijk onderonsje op het basketveld. Samen met hun echtgenotes Kate en Camilla bezochten vader en zoon een nieuw rehabilitatiecentrum voor militairen, waar net op dat moment een wedstrijd rolstoelbasket gespeeld werd. William mocht vanuit een rolstoel proberen een bal in de ring te werpen, maar slaagde daar pas in toen zijn vader een handje toestak. De dames keken geamuseerd toe. Het was de eerste keer in negen jaar dat Charles, William en hun echtgenotes samen een officieel bezoek aflegden.

