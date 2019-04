Exclusief voor abonnees CHARLEROI 17 april 2019

Dessoleil (geplette spier in de kuit) is een paar weken out. Morioka heeft individueel de training hervat, Nkuba en Nurio de groepstraining. (AR)

