CHARLEROI 07 maart 2020

Marinos (kuit) is out. Gholizadeh (spiervermoeidheid) raakt fit. Ilaimaharitra zit aan 8 gele kaarten. Om het risico te vermijden dat de Malagassiër geschorst zou zijn voor de eerste twee wedstrijden in PO 1, wordt hij wellicht niet opgesteld in Gent. (AR)

