CHARLEROI 10 maart 2018

00u00 0

Semedo traint eindelijk met de groep mee. Penneteau (meniscusoperatie) is terug. Mazzu beslist pas vandaag of hij zijn doelman opneemt in de selectie. (AR)

HLN