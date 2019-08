Exclusief voor abonnees Charleroi 29 augustus 2019

Mehdi Bayat praat met AC Milan over de transfer van Frank Tsadjout. De 20-jarige Italiaan van Kameroense afkomst is een spits die bij Milan werd opgeleid, met de A-kern traint maar tot nu uitsluitend met het B-elftal speelde. De bedoeling is Tsadjout te huren met een optie om hem op het einde van het seizoen definitief over te nemen. OHL heeft afgehaakt voor centrale verdediger Willems. Niane is in beeld bij clubs van de Franse Ligue 2. (AR)