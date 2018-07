CHARLEROI 07 juli 2018

De Carolo's vertrekken vandaag op stage in Mierlo. Mazzu neemt N'Ganga, Saglik, Boulenger en Stevance niet mee. Voor N'Ganga is het al de tweede keer. De linksback werd vorig jaar pas na 31 augustus opnieuw opgenomen in de A-kern. Lang duurde het niet voor hij de plaats innam van Nurio. Verwacht wordt dat N'Ganga deze keer wél Charleroi zal verlaten. In Mierlo spelen de Carolo's tegen Valenciennes. (AR)

