Exclusief voor abonnees CHARLEROI 18 februari 2020

Massimo Bruno, die de wedstrijd op Antwerp miste als gevolg van een geblokkeerde knie, onderging gisteren een MRI-scan en zal vandaag in Antwerpen door dokter Declerck worden onderzocht. Gevreesd wordt voor schade aan de kruisbanden. Vier speeldagen voor het einde van de reguliere competitie is Charleroi trouwens wiskundig zeker van deelname aan PO 1. De Carolo's tellen 48 punten. KV Mechelen kan nog aan 49 punten geraken, maar dan moeten de Mechelaars op de slotdag van de reguliere competitie wel op Genk winnen. In dat geval blijft de uittredende landskampioen - in het beste geval - steken op 47 punten. (AR)