CHARLEROI 06 februari 2020

Maxime Busi staat op het punt om zijn contract te verlengen tot 2024 tegen aanzienlijk verbeterde voorwaarden. De jonge rechtsback was vorige week in beeld bij Torino. Doelman Parfait Mandanda maakt de overstap naar Hartford Atlhelic (VS - USL Championship). (AR)