Charleroi wil Lukebakio kopen 29 januari 2018

Sporting Charleroi onderhandelt met Anderlecht over huurling Dodi Lukebakio (20). Het wil de flankaanvaller, dit seizoen goed voor drie doelpunten, definitief aantrekken. De Carolo's bezitten een aankoopoptie -in makelaarskringen klinkt het dat het om ongeveer 2 miljoen euro gaat -, maar zou nu een lagere som willen betalen. Als Anderlecht daarmee akkoord gaat, heeft het extra geld in kas om de laatste dagen van de transfermarkt in te gaan. Lukebakio heeft in principe geen toekomst meer op Neerpede. (PJC)

