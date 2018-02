Charleroi versterkt met Amerikaan BASKETBAL 28 februari 2018

Vanavond staat de altijd beladen Henegouwse derby tussen Charleroi en Bergen op het programma. De winnaar schuift naast Aalstar naar de derde plaats, achter leider Oostende en eerste achtervolger Antwerp Giants. Dat ook Charleroi die plaats ambieert, bevestigt de eerste versterking die de club gisteren aankondigde. Het haalde Terrance Henry (2m06, 95 kg) in als interim voor de geblesseerde Tuttle (voet) en Katic (dijspier, drie weken out). Henry, een beweeglijke bordenspeler, tekende een contract voor twee maanden met een optie tot het seizoenseinde. Vorig seizoen was hij actief bij Kangoeroes, met seizoensgemiddelden van 12 punten en 5,6 rebounds. Ook de naam van Jerime Anderson (ex-Luik, Aalstar en Limburg Utd) circuleert in de catacomben van de Spiroudome.

