Exclusief voor abonnees Charleroi strikt Kayembe (Nantes) 18 januari 2020

00u00 0

Joris Kayembe, een 25-jarige flankaanvaller, komt over van FC Nantes. De gewezen jeugdspeler van Brussels en Standard, tekende bij de Carolo's een contract tot juni 2021, met een optie om de overeenkomst met twee jaar te verlengen. Kayembe is niet meteen inzetbaar. Hij speelde zijn laatste wedstrijd in maart '18 en onderging drie heelkundige ingrepen als gevolg van knieblessures. (AR)

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis