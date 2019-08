Exclusief voor abonnees Charleroi legt zich (met tegenzin) neer bij uitstel match tegen Club 21 augustus 2019

00u00 0

De directie van Charleroi heeft beslist zich niet te verzetten tegen het uitstellen van de thuismatch van zaterdag tegen Club Brugge. Met tegenzin, want Mehdi Bayat werd in deze zaak als het ware gegijzeld. Als gedelegeerd bestuurder van Charleroi had hij er alle belang bij dat de wedstrijd zou gespeeld worden. Als voorzitter van de Voetbalbond wordt van hem verwacht dat hij de belangen van het Belgisch voetbal laat voorgaan.

