Charleroi krijgt vermaning van Pro League voor tonen matchbeelden in stadion 24 april 2018

De Pro League heeft een brief geschreven aan Sporting Charleroi, waarin er nadrukkelijk op gewezen wordt dat het tonen van een wedstrijdbeeld op groot scherm tijdens de match tegen AA Gent niet voor herhaling vatbaar is. Bij het Gentse doelpunt van Yuya Kubo werd op het grote scherm een beeld getoond van een fase voorafgaand aan dat doelpunt, waarbij Yaremchuk buitenspel stond. Dat beeld deed niets terzake, omdat de Oekraïner helemaal niet deelnam aan het spel. Met het tonen van dat beeld werd ten onrechte de indruk gewekt dat het doelpunt van Gent ongeldig was. Dat zorgde voor kwaad bloed bij de technische staf van Charleroi, maar ook bij de fans van de Carolo's, die massaal 'Union Belge maffia' begonnen te scanderen. De match delegate nam de gebeurtenissen op in zijn rapport, met de vermanende brief aan Charleroi tot gevolg. (RN)

