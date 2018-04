Charleroi-Kangoeroes: wie hervindt het ritme? 18 april 2018

BASKETBAL

Charleroi en Kangoeroes werken vanavond (20.30u) hun duel af van de 27ste speeldag. Twee teams die iets recht te zetten hebben na hun laatste nederlaag. Alle heisa rond de Bellin-uitlatingen hield de aandacht weg van de zwakke prestatie van Charleroi bij Oostende. "De timing valt slecht: Charleroi zat in een goede periode, maar incasseerde bij Oostende een ferme opdoffer. Dat zal het inderdaad willen rechtzetten. In eigen huis zal het snel zijn ritme hervinden", zegt Kangoeroes-coach Yves Defraigne. De Gentenaar zette een sterk parcours (6 op 7) neer met de Rupelploeg, maar leed zaterdag een verrassend zware nederlaag tegen Luik (87-106). "Ik heb nooit een team zo slecht zien verdedigen als wij. En de afwezigheid van Oveneke (ook El Khounchar was out) beperkte onze rotatie en nam veel maturiteit weg. Gelukkig loopt hij er vanavond bij." (RBE)

