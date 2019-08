Exclusief voor abonnees Charleroi huurt Rezaei, zonder aankoopoptie 27 augustus 2019

Return to sender. Voor een jaartje toch. Charleroi huurt Kaveh Rezaei (27) - voormalig record­aankoop van Club, maar er al snel spits op overschot. In de deal is geen aankoopoptie voorzien. Verwacht wordt dat de laatste ­punten en komma's eerstdaags geplaatst worden, aangezien Rezaei zijn ­zinnen gezet heeft op een terugkeer naar Charleroi. De verschillende buitenlandse opties konden hem de voorbije weken niet op andere gedachten brengen. Een keuze van het hart is het. ­Hopend op een even succesvol seizoen als in '17-'18, toen hij zestien keer raak schoot in de competitie. Club raakte zo overtuigd en telde een jaar terug maar liefst

5 miljoen euro voor hem neer. Maar eenmaal bij blauw-zwart zweeg het kanon van de Iraanse aanvaller. Amper één goaltje - een penalty dan nog. Een moeizame aanpassingsperiode, verschillende blessures en een gebrek aan vertrouwen en warmte zorgden ervoor dat hij onder Leko ­helemaal wegdeemsterde. Pas vijfde in de pik­orde. ­Rezaei hoopte op beterschap met Clement als T1, maar kreeg de voorbije weken welgeteld 34 minuten zijn kans. Daarin liet hij, vorige dinsdag op LASK Linz, oog in oog met de doelman nog de 0-2 liggen. Wellicht zijn laatste misser in het shirt van Club. (NP)

