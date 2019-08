Exclusief voor abonnees Charleroi haalt opvolger voor Osimhen 14 augustus 2019

Shamar Nicholson heeft voor vier jaar getekend bij Charleroi. De 22-jarige spits, vaste waarde bij de Jamaicaanse nationale ploeg, speelde de voorbije twee jaar bij het Sloveense Domzale, waar hij vorig seizoen 13 doelpunten maakte in 29 wedstrijden. Charleroi betaalt 1,5 miljoen om hem definitief over te nemen plus allicht bonussen indien Nicholson - zoals dat het geval was met zijn voorganger Osimhen - op termijn met een meerwaarde wordt doorverkocht. Volgende maandag op Zulte Waregem zal de nieuwkomer nog niet inzetbaar zijn. Daarvoor is een vergunning nodig van de Dienst Vreemdelingenzaken en dat neemt tijd in beslag. Door de aanwerving van Nicholson wordt Bedia hoogstwaarschijnlijk spits op overschot. Hij zou in beeld zijn bij Troyes en Caen. (AR)

