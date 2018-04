Charleroi-fans woest 21 april 2018

Waren ze maar met 52 in het Jan Breydelstadion, dan stonden er in de nacht van woensdag op donderdag wel 200 Charleroi-fans de Carolo's op te wachten bij hun terugkeer. De spelersbus werd bekogeld met eieren en rookbommen. Zoals hij al had gedaan in Brugge, nam Felice Mazzu tegenover de woedende bende alle verantwoordelijkheid voor de zware 6-0-nederlaag op zich. Desondanks moesten stewards en ordediensten de coach en zijn groep afschermen.

