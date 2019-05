Exclusief voor abonnees Charleroi droomt van Vanhaezebrouck 27 mei 2019

Het bestuur van Charleroi zit de volgende 48 uur nog aan tafel met Felice Mazzu, maar bij de Carolo's bereidt men zich voor op het vertrek van de coach die op flinke belangstelling van RC Genk mag rekenen. Charleroi droomt van de komst van Hein Vanhaezebrouck, die helemaal bovenaan het verlanglijstje staat. Op Mambourg is men zich er van bewust dat een langdurig contract voor Vanhaezebrouck financieel moeilijk haalbaar is, maar men denkt er aan om hem een kortetermijnovereenkomst van één of twee jaar aan te bieden. Men rekent er daarbij op dat Vanhaezebrouck in die tijdspanne een nieuwe wind zou kunnen doen waaien bij Charleroi. Voor de goeie orde: de manager van Hein Vanhaezebrouck is Mogi Bayat, de broer van Charlerois sterke man Mehdi Bayat. Mocht blijken dat Vanhaezebrouck toch niet haalbaar is voor Charleroi, dan houdt de club Luka Elsner achter de hand. Die verraste het voorbije seizoen aangenaam met Union. (RN)

