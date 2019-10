Exclusief voor abonnees Charleroi-coach Angillis stopt tijdelijk om zieke zoon bij te staan 15 oktober 2019

00u00 0

Pascal Angillis legt zijn taak als coach van Charleroi tijdelijk neer. Dat kwam hij overeen met het clubbestuur. Angillis nam de beslissing naar aanleiding van gezondheidsproblemen bij Sidy, zijn achtjarige zoon. "Een tiental dagen geleden is bij Sidy een tumor ontdekt. Meteen is een heel zware therapie opgestart die vereist dat ik dagelijks bij mijn familie blijf. Na overleg met mijn echtgenote en de artsen is het duidelijk dat ik al mijn aandacht moet richten op het genezingsproces van mijn zoon en het welzijn van familie", zegt Angillis op de clubwebsite. "Ik hoop snel weer bij de staf te kunnen zijn. Volgens de artsen zal ik twee tot drie maanden afwezig zijn." In afwezigheid van Angillis neemt zijn assistent Sam Rotsaert de eerste ploeg in handen. Hij krijgt Oscar Lata naast zich. (RBE)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen