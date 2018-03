Charisma met een stevige rockgitaar Harry Styles in Sportpaleis 17 maart 2018

00u00 0

Harry Styles (24) mag dan een verleden hebben bij One Direction, gisteren liet hij Antwerpen zien dat hij het wel degelijk alleen kan. Met even veel charisma als in zijn boysbandperiode, maar met een tikkeltje meer volwassenheid wist hij het Sportpaleis langzaam in vervoering te brengen. Styles' debuutalbum werd omschreven als een mix tussen Mick Jagger en Alex Turner, en zo bleek hij ook te klinken. Op het podium stond een tieneridool dat serieus genomen wil worden, en het publiek ging daar helemaal in mee. Want zelfs bij een One Direction-hit als 'What Makes You Beautiful' weerklonk een stevige rockgitaar. Luidkeels meebrullen deed bijna iedereen met 'Sign Of The Times'. Dat hij verschillende stijlen aankan, bewees de Brit door moeiteloos over te schakelen naar het mooi ingetogen 'From The Dining Table', een liefdesliedje met folktoets. Tientallen fans kampeerden al van donderdagavond aan de ingang van het Sportpaleis, en daar hebben ze geen spijt van gehad. (SD)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN