Chardy vervangt Pouille bij Fransen in Davis Cupfinale 23 november 2018

00u00 0

TENNIS

Kapitein Yannick Noah opteerde om Jérémy Chardy (ATP 40) te selecteren voor het enkelspel in de Davis Cupfinale vandaag tussen Frankrijk en Kroatië, in het voetbalstadion van Lille, in de plaats van Lucas Pouille (ATP 32). Chardy mag meteen ook de spits afbijten tegen de 22-jarige topper Borna Coric (ATP 12) waarna Jo-Wilfried Tsonga (ATP 259) en Marin Cilic (ATP 7) een duel der zwaargewichten uitvechten. "Omdat mijn jongens recentelijk niet zo'n heel goede resultaten hebben laten optekenen, kozen we voor gravel", zei Noah, die Gilles Simon en Gaël Monfils niet opriep terwijl hij Richard Gasquet zag uitvallen. "Op die ondergrond hebben we ons drie weken lang heel intens voorbereid. Ik koos daarbij voor de twee spelers die de beste indruk op mij nalieten op training. Hier in deze fantastische arena spelen is sowieso speciaal. Dit weekend wordt om meerdere redenen historisch." Frankrijk gaat in het Stade Pierre Mauroy op zoek naar een eerste dubbel sinds 1932, ze wonnen vorig jaar op dezelfde plaats de finale van België - het was Pouille die toen de 3-2 op het scorebord zette door Steve Darcis te verslaan - terwijl Kroatië een tweede titel viseert na hun triomf in 2005. Het is de 106de en laatste editie van de Davis Cup in de huidige vorm. (FDW)

