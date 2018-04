Chaos in Scheldeprijs 05 april 2018

De vernieuwde Scheldeprijs stond gisteren bol van de incidenten. In het Nederlandse Krabbendijke reed een groep renners hard in op een geparkeerde wagen. Slachtoffers (vlnr): Travis McCabe (liggend voor de auto), Lawrence Naesen (in rood Lotto-Soudalshirt), Carlos Alzate (liggend voor Naesen), Marko Kump (in oranje CCC-shirt), Phil Bauhaus (staand) en Aviv Yechezkel (zittend). Voor elk van hen zat de koers erop. Even verderop, in dezelfde gemeente, liep het opnieuw fout: een groep van 35 renners negeerde een gesloten overweg en werd uit koers genomen. Onder hen: sprinters Dylan Groenewegen en Arnaud Démare. En net als in de Ronde van Vlaanderen reed er weer een auto pardoes het parcours op.

