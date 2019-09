Exclusief voor abonnees Champions League 'voor de groten' van tafel 11 september 2019

00u00 0

Het grote gevaar is voorlopig afgewend. Er lag een plan op tafel om de Champions League vanaf 2024 grotendeels voor te behouden aan de Europese topclubs - 20 van de 32 teams moesten zich in dat ontwerp niet meer kwalificeren, wat voor een bijna gesloten competitie met voornamelijk 'groten' zou zorgen - maar er is onvoldoende draagkracht voor dat voorstel. Op een vergadering van de European Club Association (ECA), een organisatie die de Europese voetbalclubs vertegenwoordigt, hebben de 'kleintjes' zich tegen het idee gekant, waardoor het nu niet meer aan de orde lijkt. Mocht het er effectief niet van komen, dan zou dat goed nieuws zijn voor de Belgische clubs, die zo meer kans zullen hebben om ook na 2024 deel te nemen aan de Champions League. Er wordt nu gewerkt aan alternatieven. Volgens de laatste berichten moet er tegen 2022 een oplossing zijn. Wat het ook wordt: Michael Verschueren, sportief manager van Anderlecht, zal de vernieuwingen van dichtbij volgen. Verschueren maakt immers ook de volgende vier jaar deel uit van het Uitvoerend Comité, hij is herverkozen. (PJC)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis