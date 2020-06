Exclusief voor abonnees Champions League: UEFA houdt vast aan Lissabon 27 juni 2020

00u00 0

De laatste fase van de Champions League, gepland in augustus, gaat vooralsnog door in Lissabon. Nochtans is de Portugese hoofdstad weer deels in lockdown na een nieuwe opstoot van het coronavirus. "Er is geen aanleiding voor een plan B. We houden de situatie in de gaten", klinkt het.