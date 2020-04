Exclusief voor abonnees Champions League Oostende in eindtoernooi in september? 01 april 2020

00u00 0

Speelt Oostende eind september de eindfase van de voorbije Champions League? De kans bestaat. FIBA Europe deelde gisteren mee dat het van 30 september tot 4 oktober een 'Final Eight'-toernooi wil organiseren met de acht kwartfinalisten. Eén toernooi, op één locatie, met rechtstreekse uitschakeling. Van de 1/8ste finales Tenerife-Oostende en Dijon-Novgorod (in beide duels staat het 1-1) zou vooraf de belle worden afgewerkt om de lijst van acht deelnemende teams te vervolledigen. FIBA Europe stelt wel dat de situatie in alle betrokken landen genormaliseerd moet zijn: dat teamtrainingen en sportwedstrijden weer toegelaten worden, net als buitenlandse reizen, en dat er gespeeld kan worden met publiek in de zaal. "Een rare keuze, ik begrijp dat niet. Of dit kan doorgaan, betwijfel ik", aldus Johan Vande Lanotte. (RBE)

