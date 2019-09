Exclusief voor abonnees Champions League: Giants in Zweden voor het eerst met volledige kern 26 september 2019

Antwerp Giants begint vanavond (18.30u) aan de heenwedstrijd van de laatste kwalificatieronde van de Champions League. Tegenstander is de Zweedse kampioen Södertälje. De terugwedstrijd volgt maandag in de Lotto-Arena. "We zijn nu twee maanden bezig met de voorbereiding. We zijn blij dat we er kunnen aan beginnen", zegt Hans Vanwijn. "We willen een goede uitgangspositie verwerven voor de terugmatch." De succesvolle campagne van vorig jaar in de Champions League ligt nog vers in het geheugen. Antwerp Giants verbaasde in Europa na een parcours dat begon in de kwalificaties en eindigde op het podium met een derde plaats. Na een voorbereiding met veel hindernissen, voornamelijk door de afwezigheid van de WK-gangers Owen Klassen en Ibrahima Fall, treden de Giants vanavond voor de eerste keer aan met een volledige kern. (BDD)

