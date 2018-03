Champions League: Cayman out, Wullaert naar halve finale 29 maart 2018

IMet Tessa Wullaert zit er één Red Flame in de halve finale van de Champions League voor vrouwen. Eigenlijk was dat al een uitgemaakte zaak na de 5-0-zege van haar ploeg Wolfsburg vorige week. Bij het Tjechische Slavia Praag werd het gisteren in de return 1-1, Wullaert speelde 90 minuten.

