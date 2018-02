Champagneverkoop breekt records 13 februari 2018

De champagneboeren kunnen terugblikken op een goed 2017. In totaal werd voor 4,9 miljard euro aan bubbels verkocht, en dat is een absoluut record. Toch hangt aan dat record een zuur nasmaakje. Want de verkoop zelf stagneert. Vorig jaar werden 307,3 miljoen flessen aan de man gebracht, of 0,4% minder dan het jaar voordien. Vooral op de Franse thuismarkt (-25% tot 153,6 miljoen flessen) verkopen de champagneboeren steeds minder flessen. In december, traditioneel de beste maand, werden 23 miljoen flessen verdeeld in Frankrijk, of 9% minder dan een jaar geleden. Die forse daling wordt wel gecompenseerd door de toenemende export. Amerikanen, Chinezen, Japanners en Australiërs zijn er steeds meer verzot op. De export buiten de EU steeg in 2017 met 9% tot 77 miljoen flessen.

