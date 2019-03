Chakvetadze traint met de groep 15 maart 2019

Een tweehonderdtal diehards trotseerde gisterochtend ruige weersomstandigheden om de spelers van AA Gent een steuntje in de rug te geven tijdens een open training op het oefencomplex in Oostakker. Zij zagen dat Giorgi Chakvetadze, die lang sukkelde met de knie, deelnam aan de groepstraining. Ook Thibault De Smet, die even out was met een kuitblessure, trainde volop mee. (RN)

