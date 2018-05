Chakvetadze mogelijk toch mee naar Brugge 19 mei 2018

00u00 0

Giorgi Chakvetadze herstelt goed van zijn enkelblessure. Hij trainde al individueel met kinesist Mortier. Zaterdag probeert hij bij de groep aan te sluiten. De kans dat Chakvetadze aan de aftrap komt, lijkt klein, maar het is best mogelijk dat voor hem een invalbeurt is weggelegd in Brugge. Kalu blijft aan de kant met een hamstringletsel. Mitrovic en Horemans zijn bezig met hun revalidatie. Horemans loopt al af en toe op de Alter-G. (RN)