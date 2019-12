Exclusief voor abonnees Chakvetadze maakt comeback na 7 maanden 09 december 2019

De lijdensweg is voorbij. Na zeven maanden blessureleed maakte Giorgi Chakvetadze zaterdag onder luid applaus zijn wederoptreden. Ondanks zijn zware kruisbandletsel deed de Georgiër dat allerminst met de handrem op. In het kwartiertje speeltijd was hij bijna goed voor een goal en assist. "Maar voor mij was deze avond ook zonder beslissende actie meer dan geslaagd", glunderde de middenvelder. "Het belangrijkste is dat ik niks voelde aan mij knie - ik stond zonder schrik op het veld. Alleen heb ik nu speelminuten nodig om mijn topvorm terug te vinden." In Georgië kunnen ze niet wachten. "Mijn telefoon trilt van de berichten. De mensen in mijn land vroegen iedere dag wanneer ik terug zou zijn." Dat dat uitgerekend zaterdag was, mocht een kleine verrassing genoemd worden. Aangezien Chakvetadze eigenlijk niet in de selectie zat. "Ik schrok ook toen ik mijn naam nergens vond. Maar de coach zei voor de laatste training dat ik klaar was voor een invalbeurt." (VDVJ)

