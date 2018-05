Chakvetadze en Kalu out voor Anderlecht... 11 mei 2018

00u00 0

Giorgi Chakvetadze liep in Genk een enkelblessure op. Zelf hoopt hij nog te kunnen spelen, maar wellicht zit zijn seizoen erop. Samuel Kalu raakte geblesseerd aan de hamstrings. Ook hij staat zondag aan de kant. Yuya Kubo kreeg in Genk een kniestoot in de dij, maar hij geraakt mogelijk fit voor de partij tegen Anderlecht. (RN/NP)