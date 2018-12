Chakvetadze beste speler van Georgië 29 december 2018

AA Gent-aanvaller Giorgi Chakvetadze is verkozen tot Beste Speler van het Jaar in Georgië. Het talent van de Buffalo's wordt beloond voor zijn sterke prestaties in België en met het nationale elftal. De 19-jarige Chakvetadze wordt in eigen land omschreven als 'de Georgische Messi'. In de zomer van 2017 verhuisde Chakvetadze voor anderhalf miljoen euro van Dinamo Tbilisi naar AA Gent.