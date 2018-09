Chakvetadze (AA Gent): eerste goal ooit in Nations League 07 september 2018

De primeur is voor een speler van AA Gent: Giorgi Chakvetadze tekende gisteren voor het allereerste doelpunt in de allereerste match in de nieuwe Nations League. In divisie D opende de 19-jarige middenvelder na 69 minuten de score voor Georgië, dat het met 0-2 van Kazachstan haalde. En het was een pareltje: een krul in de winkelhaak, van net buiten de zestien. Chakvetadze was niet de enige AA Gent-speler die aan de aftrap stond: Giorgi Kvilitaia werd gewisseld na 65 minuten. (VH)