Chadli weer 2 maanden out

Minder goed nieuws is er voor Nacer Chadli. Hij staat opnieuw twee maanden aan de kant met een spierscheur in de hamstrings. De Rode Duivel stond sinds half november aan de kant en blesseerde zich bij zijn wederoptreden vorig weekend opnieuw na 15 minuten. Pas in maart rekent West Bromwich weer op hem. Niet ideaal met het oog op het WK. Chadli zit dit seizoen in een sukkelstraatje. Door aanhoudende blessurezorgen kwam hij maar amper in actie.