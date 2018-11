Chadli valt uit, en wéér 0-4 12 november 2018

De crisis bij Monaco wordt met de dag groter. Vijf dagen na de 0-4-nederlaag tegen Club Brugge verloor de ploeg uit het Prinsdom, gedeeld laatste in de Ligue 1, met dezelfde cijfers van PSG. De match was amper op gang gefloten of Cavani had al twee keer de weg naar doel gevonden. Daarbovenop zag Monaco, zonder de geschorste Youri Tielemans, na twintig minuten ook nog eens Nacer Chadli geblesseerd naar de kant strompelen met een ribblessure. De zoveelste gevelde Rode Duivel. Toch valt het nog best mee in vergelijking met de malaise bij Monaco. Want kort na rust moest Jordi Mboula, de vervanger van Chadli, eveneens gewisseld worden met een hamstringletsel. De ziekenboeg van coach Thierry Henry telt zo in totaal 16 (!) spelers - waar is hij in hemelsnaam aan begonnen... Cavani toonde geen greintje genade en vervolledigde kort daarna zijn hattrick. Neymar zorgde vanaf elfmeter voor de eindstand. PSG behoudt z'n perfecte rapport van 39 op 39 in de Ligue 1, met een indrukwekkend doelsaldo van 45 tegen 7. Meunier kreeg overigens rust bij de Franse landskampioen. (VDVJ)

