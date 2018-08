Chadli naar Monaco Van Championship naar Champions League 31 augustus 2018

Nacer Chadli (29) realiseerde gisteren alsnog een toptransfer. Hij verhuist voor een slordige 12 miljoen euro van Engels tweedeklasser West Brom naar de Franse vicekampioen AS Monaco. De Rode Duivel, die een contract voor drie jaar tekende, stuurde al een tijdje aan op een vertrek bij de degradant, maar onder andere Besiktas knapte af op de afkoopsom in zijn contract, een slordige 19 miljoen euro. Monaco schakelde pas de voorbije dagen een versnelling hoger en bedong een serieuze korting. Vooral omdat Chadli pushte voor een oplossing. "We hebben een akkoord net West Brom", bevestigde vicevoorzitter Vadim Vasilyev gisteravond na de loting van de Champions League. Bij Monaco wordt Chadli ploeggenoot van Youri Tielemans. Chadli speelde de voorbije vijf seizoenen in de Premier League, eerst bij Tottenham, daarna bij West Brom. Die laatste transfer bleek geen schot in de roos. Vorig seizoen kwam hij door blessures amper in actie. Hij wordt de elfde Belg in de Ligue 1, naast Thomas Meunier (PSG), Tielemans (Monaco), Jason Denayer (Lyon), Bjorn Engels (Reims), Anthony Limbombé en Joris Kayembe (Nantes), Matz Sels (Strasbourg), Aaron Leya Iseka (Toulouse), Stef Peeters (Caen) en Baptiste Guillaume (Nîmes). (KTH)

