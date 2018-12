Chadli hervat bij Monaco 15 december 2018

00u00 0

Monaco kan weer rekenen op Nacer Chadli. De winger stond sinds 4 december aan de kant met last aan de adductoren. Doordat het duel tegen Nice werd uitgesteld wegens de Gele Hesjes miste Chadli enkel de CL-confrontatie met Dortmund. De Rode Duivel hervatte gisteren met de groep en is klaar voor de verplaatsing naar Lyon. Vijf andere partijen, waaronder Dijon-PSG, zijn opnieuw uitgesteld door de sociale onrust in Frankrijk. (VDVJ)