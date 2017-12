Chadli hervalt, Kompany keert wel succesvol terug 00u00 0

Nacer Chadli (hamstrings) viel aan de rust in bij West Bromwich, maar herviel na een kwartier in zijn oude blessure. Te vroeg geforceerd. De Rode Duivel staat weer voor onbepaalde tijd aan de kant. Vincent Kompany maakte tegen Bournemouth (4-0) na twee weken blessureleed wel probleemloos de 90 minuten vol. Ook al oogde hij soms roestig. Kevin De Bruyne vroeg om een vervanging na lichte liesklachten. Manchester City stoomt gewoon door. Autoritaire leider met 55 op 57. Op Laurent Depoitre na, met zijn derde goal in drie matchen voor Huddersfield, blonk overigens geen enkele Belg in het kerstweekend uit. Zijn kopbal bezorgde zijn team een punt bij Southampton. Coach David Wagner: "Laurent is in een fantastische vorm. Hij werkt zich te pletter voor het team en ook zijn samenspel is formidabel." (KTH)

