Exclusief voor abonnees Chadli gewoon fit voor Duivels 12 november 2019

00u00 0

Wat stramheid houdt hem niet tegen. Nacer Chadli (30) kon vrijdag aan de Gaverbeek na de pauze niet langer voluit gaan omdat hij last had van stijfheid aan de kuit. Aangezien de Anderlecht-sterkhouder door een gelijkaardige blessure de duels tegen Eupen en AA Gent gemist had, hield de medische staf van de nationale ploeg rekening met een forfait voor de Rode Duivels. Die angst bleek evenwel ongegrond: Chadli zal zich gewoon aanmelden in Tubeke. Na een weekend rust voelt hij zich helemaal fit, er is dus geen reden om af te haken. (PJC)