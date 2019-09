Exclusief voor abonnees Chadli 1 goal & 1 assist "Ik kom weer in mijn ritme" Beslissende invallers 07 september 2019

Vincent Kompany zal het graag gezien hebben. Zeven minuten na zijn invalbeurt had Nacer Chadli een doelpunt en assist achter zijn naam staan. "Volgens mij ben ik nog nooit op zo'n korte tijd twee keer beslissend geweest", glunderde de flankaanvaller. "Ik voel dat ik weer in mijn vertrouwde ritme kom. Die drie matchen bij Anderlecht hebben me deugd gedaan. En deze prestatie geeft me een boost. Ik ben blij dat ik, samen met Dries, het team kon helpen tijdens mijn invalbeurt." Chadli zag dat de Rode Duivels - voor hij op het veld kwam met Mertens - vierkant draaiden. "We waren niet best, iedereen beseft dat. Het was ook moeilijk tegen een ploeg die heel verdedigend stond. Al hebben we het spel niet genoeg kunnen versnellen. Ach, alleen de drie punten tellen. Nu moet de focus meteen op de match tegen Schotland." Nog dit: het doelpunt van Chadli was het eerste van een Anderlecht- speler bij de Duivels in liefst zeven jaar - Gillet scoorde op 11 september 2012 tegen Kroatië. (NP/VDVJ)

