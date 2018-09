CFE stelt beleggers teleur 01 september 2018

De bouw- en baggergroep CFE verrast met teleurstellend nieuws. Tijdens het eerste halfjaar liepen de zaken bij baggertak DEME niet vlot. Bij de opening van de beurs stuurden beleggers de koers van het aandeel meteen meer dan 14% lager, om op -7,35% te eindigen. CFE zag zijn bedrijfswinst in het eerste semester van 101 miljoen euro naar 77,5 miljoen zakken. Het bedrijf gaf daarvoor drie redenen. Vooreerst leidden belangrijke vertragingen bij de ingebruikneming van nieuwe schepen bij DEME tot omvangrijke meerkosten. Voorts leed het Tunesische DEME-filiaal CTE onder de ongunstige sociaaleconomische toestand in dat land. En ten slotte kon BPI, de vastgoedontwikkelaar van de groep, in 2017 nog twee uitzonderlijke vastgoedtransacties realiseren, wat dit jaar niet het geval was. En er was nog negatief nieuws. Het orderboek is met 11% gedaald tot 4,3 miljard euro, al dient daar nog 2 miljard aan toegevoegd te worden waar gewacht wordt op een vergunning of een financiering. Dat alles belette niet dat CFE zijn omzet kon opdrijven van 1,46 miljard euro naar 1,86 miljard. Door de toegenomen kosten en tegenvallers viel de nettowinst terug van 68 naar 52 miljoen. (JVC)

HLN