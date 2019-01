Cercle 10 januari 2019

Cercle heeft zijn eerste volledige stagedag achter de rug. Gisteren werd er twee keer getraind in La Manga. Samen met de geblesseerde Taravel en de technische staf arriveerde Mercier na de uitvaartplechtigheid van staflid Lalande in het noorden van Frankrijk pas om 2 uur 's nachts in het hotel, waardoor de Fransman de ochtendtraining liet passeren. In de namiddag trainde hij wel mee - enkel de revaliderende Hazard en Taravel bleven aan de kant. Ook Cardona - nog steeds ziek - trainde niet mee. (TTV)