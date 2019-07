Exclusief voor abonnees CERCLE 01 juli 2019

Vandaag worden een aantal spelers van Monaco in Brugge verwacht om hun uitleenbeurt in orde te brengen. Volgens Franse bronnen is verdediger Giulian Biancone (19) daarbij. Eerder raakte al bekend dat doelman Loïc Badiashile ter beschikking zal worden gesteld van Cercle, al werd dat voorlopig nog niet bevestigd. Gakpé trekt naar Apollon Limassol. (VDVJ/LUVM)