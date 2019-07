Exclusief voor abonnees CERCLE 05 juli 2019

De 27-jarige Algerijnse international Idriss Saadi (Straatsburg) keert mogelijk terug naar de Belgische competitie, waarin hij in 2016-'17 voor KV Kortrijk uitkwam en 16 doelpunten scoorde. Cercle onderhandelt over een uitleenbeurt. "Saadi is een serieuze optie voor ons", geeft sportief directeur François Vitali aan. (LUVM)